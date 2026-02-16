(videos) San Valentín y San Cayetano, unidos en una verdadera Fiesta Gaucha

16 febrero, 2026 0

El Fortín Gaucho de San Cayetano, celebró como estaba previsto y a pesar del clima adverso, el 14 de febrero día de San Valentín, se vivió una jornada repleta de actividades en su predio, con una verdadera fiesta campera.

En prueba de riendas damas, ganó Abril Astorgano, fue segunda Renata Bayón y tercera Greta González.

En mansos, 1º Horacio Amprimo, 2º Greta González y 3º Juan Almaraz.

En potros, 1º Lucas Martínez, 2º Juan Cruz García y 3º Iván Moreno.

En la jineteada, se repartieron el premio por el mal estado del campo entre Jaime Araujo, Jesús Rodríguez, Olegario González y Jorge Bustos.

La animación estuvo a cargo de Pacino Rossi, el Gringo de San Cayetano y el payador Nahuel Federicci, y se contó con la colaboración de Kito Loyola.

Volver