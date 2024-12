(videos)Básquet: Huracán Campeón del Año. 25 títulos oficiales

4 diciembre, 2024 0

Huracán se consagró Campeón del Año al ganarle a Quilmes en el tercer y decisivo partido jugado en su estadio, por 91 a 75.

De esta manera el Globo llega a los 25 títulos, el más ganador de los torneos oficiales de la ATB.

En un partido donde los primeros diez minutos fueron muy pobre en lo técnico, muy cortado con desprolijidad de ambos equipos: vale como ejemplo que el público que se dio cita en el Mario J. Pérez en gran cantidad, no desarrollara sus tradicionales cánticos.

Mejoró en el segundo cuarto, donde Huracán sacó una diferencia de hasta trece puntos, pero el Cervecero, con algunos cambios logró llegar al final siendo superado sólo por 8.

El segundo tiempo fue mejor, con un comienzo favorable a los quilmeños. El albo no encontraba el gol, y algunas figuras que habían desnivelado en el comienzo se desdibujaron como el caso de Besmanilovich, cerrando el tercer parcial 4 puntos arriba 60 a 56.

En el final aparecieron las individualidades del albo: logró un mayor equilibrio colectivamente, y en lo físico no dejaron dudas ante un rival que intentó siempre; el técnico quiso buscar el quinteto ideal y no lo consiguió, terminando con una lesión importante en el tobillo, Perticarari por el esfuerzo.

El Huracán el mayor encestador fue Besmalinovich 22, lo siguió Otero con 16.

En Quilmes, Carbonetti y Balbuena encestaron16 cada uno.

Huracán (91) Otero 16, Besmalinovich 22, Guzmán 4, Bayúgar 10. Falcone 15(fi) Rasmussen, Pedro 13, Fanego, García 11.

DT: Damián Beitía.

Se retiró por faltas Guzmán. De 30 tiros libre encestó 19.

Quilmes (75) De Iraeta, Perticarari 7, Muñoz 14, Carbonetti 16, Cardozo 9 ( fi) Arenas 7, Marcos Frandsen 6, Balbuena 16, Mauricio Frandsen.

DT: Pablo Ipucha.

Se retiraron por faltas Muñoz y Marcos Frandsen. de 11 tiros libres encestó 8.

Parciales Huracán 20, Quilmes 16 ,45-37,60-56, 91-75.

Árbitros: Lucas Bianco, Rodrigo García y Sebastián Ebbens. Comisionado: Jorge Ballerini.

Rodrigo, en la platea

Rodrigo Palacio, al igual que días pasados vino a alentar a Huracán y se sacó fotos con la gente, recordando su pasado con la naranja.

Incidentes

Al término del partido, se generaron incidentes por parte de la hinchada quilmeña, quienes arrojaron pedradas y vidrios rotos en el sector del gimnasio que da a calle Suipacha, los que obligaron a los seguidores del Globo a retirarse por el estadio Gigante sobre Falucho. La situación se normalizó cuando intervino la custodia policial que se encontraba en las inmediaciones.

Volver