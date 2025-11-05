(videos)Fútbol: La Sub-13 de Argentino clasificó. La Sub-17 de Boca empató.

5 noviembre, 2025 9

Los equipos de Tres Arroyos cerraron su participación en la primera ronda del Torneo Federal de clubes que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

La Sub-13 de Argentino Junior se impuso a Jorge Newbery de Laprida por 4 a 0 y con este resultado logró la clasificación a una nueva ronda.

En tanto, fue empate el encuentro de la Sub -17 de Boca Juniors frente a Jorge Newbery de Lamadrid 1 a 1, ya clasificada.

Resultados:

Sub-13: Argentino Junior 4 -Jorge Newbery de Laprida 0

Goles: Valentino Muller-2-, Tomas Miranda y Thiago Natal.

Sub-17: Boca Juniors 1 -Jorge Newbery de La Madrid 1

El gol de Boca lo hizo Bautista Giuliano.

Posiciones sub-13:

Argentino Junior 13

Racing de La Madrid 12

Blanco y Negro 7

Jorge Newbery 0

Racing de La Madrid y Blanco y Negro juegan este jueves a las 13:30.

Posiciones Sub-17:

Boca Juniors 14

Jorge Newbery de La Madrid 8

Racing de La Madrid 5

Atlético Ventana 3

Videos: los goles de Valentino Muller

Volver