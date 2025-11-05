(videos)Fútbol: La Sub-13 de Argentino clasificó. La Sub-17 de Boca empató.
Los equipos de Tres Arroyos cerraron su participación en la primera ronda del Torneo Federal de clubes que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.
La Sub-13 de Argentino Junior se impuso a Jorge Newbery de Laprida por 4 a 0 y con este resultado logró la clasificación a una nueva ronda.
En tanto, fue empate el encuentro de la Sub -17 de Boca Juniors frente a Jorge Newbery de Lamadrid 1 a 1, ya clasificada.
Resultados:
Sub-13: Argentino Junior 4 -Jorge Newbery de Laprida 0
Goles: Valentino Muller-2-, Tomas Miranda y Thiago Natal.
Sub-17: Boca Juniors 1 -Jorge Newbery de La Madrid 1
El gol de Boca lo hizo Bautista Giuliano.
Posiciones sub-13:
Argentino Junior 13
Racing de La Madrid 12
Blanco y Negro 7
Jorge Newbery 0
Racing de La Madrid y Blanco y Negro juegan este jueves a las 13:30.
Posiciones Sub-17:
Boca Juniors 14
Jorge Newbery de La Madrid 8
Racing de La Madrid 5
Atlético Ventana 3
Videos: los goles de Valentino Muller