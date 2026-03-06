(audio y videos)La Mesa Redonda y un claro mensaje: mejor calidad y financiación

En el predio de la Sociedad Rural de Tres Arroyos se desarrolló este viernes la tradicional Mesa Redonda de la Fiesta Provincial del Trigo.

En esta 57ª edición, la entidad ruralista ofreció sus instalaciones para el desarrollo de esta, que contó con la asistencia del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, junto a autoridades de la Subsecretaría de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo del Consejo Federal de Inversiones.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al desarrollo económico y productivo, el seguimiento de programas e iniciativas impulsadas en la provincia y la definición de prioridades en materia económica y productiva.

Estuvieron presentes el intendente Pablo Garate, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, el economista Martin Redrado ex titular del Banco Central de la República Argentina; por la Sociedad Rural Argentina, el Dr. Mario Gramisu, por la CARBAP, su tesorero Carlos Bilbao, por la Chacra de Barrow, la Ingeniera Natalia Carrasco; Unión de Industriales Fideeros de la República Argentina, Juan Manuel Airoldes por la Bolsa de Cereales Maximiliano Abraham; Mariano Carrillo y Juan Ouwerkerk, presidente y director respectivamente, por el Consorcio de Puerto Quequén Ayelén Borda y Pilar Ayerbi por el Consejo Federal de Inversiones, autoridades provinciales municipales, concejales, entidades agropecuarias y público.

Pablo Garate agradeció la presencia del ministro Rodríguez y de Redrado

Luego de entonarse el Himno Nacional Argentino, habló el intendente Garate, quien recibió a los integrantes y les agradeció por su acercamiento a la Mesa Redonda, y reiteró que “a la Fiesta la hacemos con mucho esfuerzo, ya que lo hacemos de manera conjunta”, a la vez que agradeció y le dio la bienvenida al ministro Rodríguez, “que tiene que volver el domingo”, ya que estará presente en el Acto Inaugural y el Desfile.

Garate luego mencionó y destacó la presencia de Redrado, “para poder pensar en lo que pasa, pero también para pensar en futuro”.

“La Mesa Redonda tiene la impronta de la convivencia para que podamos debatir y poder arribar al final de la jornada a conclusiones que nos permitan ver el futuro del país, bienvenidos y a disfrutar de la misma”, cerró.

Emiliano Sofía fue el moderador del evento; se expresó sobre la modalidad que tendría la mesa , que comenzó con la exposición de Redrado – ver nota aparte – y luego los integrantes dispusieron de unos cinco minutos para usar de la palabra.

La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y el “Trigo flaco””

Maximiliano Abraham, desde la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, respondió a uno de los asistentes y manifestó que “estamos sacando embarques con un trigo “flaco”, y hoy se está pagando unos 200 dólares de premio y 210 -230 para los que tuvieran proteína, pero vemos que algunos trigos que llegan desde la zona de Guatraché, en la Pampa, son los que cumplen, pero vemos que los molinos del Gran Buenos Aires también están desesperados por conseguir gluten, pero no tenemos para poder entregarles ese tipo de granos”.

La Chacra de Barrow trabaja para producir “más y mejor”

Natalia Carrasco agradeció la invitación y habló sobre la cadena de trigo, agregando que el trabajo se basa en la capacidad de producir más y mejor, en eficiencia y sustentabilidad, en un lugar de vinculación directa a través de la Chacra y el INTA con el sector productivo, en cultivares que incorporan tecnología para dar competitividad, donde se hacen más de cinco mil parcelas de lo que son cultivos de hojas, apuntando a la calidad del trigo con unas diez mil muestras que ayudan a la previsibilidad como condición para el desarrollo, basada en evidencias”.

La competitividad se construye con innovación y con presencia en el distrito tecnológico por lo que es desde este entramado donde se construye la estabilidad económica que debe tener la estabilidad productiva, con genética mejorada como desarrollo estratégico, en el territorio, sembrando”.

Mario Gramisu – Sociedad Rural Argentina

El Dr. Mario Gramisu, en representación de la entidad madre del ruralismo argentino, en uso de la palabra expresó que la Fiesta del Trigo “es una fiesta que no se celebra en la cosecha, porque la fiesta define una cultura en la región, porque si el trigo tiene historia, es en este lugar. En la última campaña, Argentina alcanzó récords de producción porque se le da al productor con tecnología, y más producción”.

“Los precios internacionales siguen bajos y los costos aumentan, por lo que nos obligan a seguir mejorando día a día; el trigo no termina en el campo sino cuando empieza a salir del campo, por lo que es necesario mejorar la conectividad hacia Quequén y Bahia Blanca, porque cada camino y cada acceso ahorra tiempo dinero y genera más conectividad. La infraestructura no es un gasto sino una inversión porque mueve comercio y transporte local. El desafío es claro, con reglas claras y productividad porque cuando hay previsibilidad hay inversión y hay crecimiento y cuando hay crecimiento el campo y la comunidad se beneficia”, dijo.

“Estamos en permanente contacto con el gobierno y los bancos, para buscar siete líneas crediticias que permitan al productor tener rendimiento y calidad, es una condición para que la próxima campaña pueda tener más trabajo en toda la región.

Tres Arroyos, mi ciudad nunca dejo de apostar al trabajo constante, y venimos a reafirmar que cuando el interior productivo avanza, Argentina avanza. Puerto Quequén necesita la pavimentación de la Ruta 72 para incrementar el acceso de mayor producción; es una larga historia de treinta y pico de años, son 23 kilómetros de Lin Calel a San Francisco”, agregó.

CARBAP – Carlos Bilbao

“Venimos informando al productores que tenemos que saber qué trigo tenemos, para evaluar el estado del trigo, también de la cebada y los girasoles, porque hay posibilidades de segregar para saber que estamos vendiendo, un trigo que tenga un 22% o un trigo de 7%”, dijo el tesorero de la CARBAP, Carlos Bilbao, quien además sostuvo que “en el convenio USA – Argentina aparece una implantación americana de grado 91, que tiene una amplia protección a productos vegetales, por lo que estamos trabajando con la Federación Agraria sobre si tenemos que pagar lo que tiene dentro una semilla con un gen que nadie lo ve, y tenemos que convencer y plantear que nosotros de ninguna manera tenemos que aceptar ese pago, lo estamos trabajando entre todas las gremiales, yo no soy de una zona netamente triguera pero sepan qué es lo que venden y sepan qué es lo que tiene”.

Juan Ouwerkerk – Puerto Quequén

Inicialmente se presentó un video sobre el Puerto, y luego el consejero Juan Ouwerkerk habló respecto a su función, y dijo que “uno empieza a sentirse orgulloso de algunas cosas y hoy por hoy no podemos decir que el puerto es un diamante pero podemos decir que está muy bien , es un puerto de aguas profundas que sale am ar abierto, y luego menciono que “han salido 9 millones de toneladas y creemos que tenemos mayor capacidad , por la inversión realizada en las puertas de carga, pero los problemas los encontramos de las tranqueras para adentro, las 9 millones son 300 mil camiones por año, son camiones que circulan por las rutas, y yo estoy de los dos lados, de la producción primaria y del puerto, y me pregunto cuanto va a aguantar las rutas y la capacidad de producción que tenemos, ya que la infraestructura se va rompiendo”.

“La idea es que tenemos que empezar a trabajar como productores, como exportadores y como puerto para tener un plan estratégico regional ya que uno no vive sin el otro y no pueden de manera individual. “Nos va a llevar trabajo, pero debemos llevar un plan logístico integral ojalá siga creciendo el trigo , pero necesitamos este plan ya sea con financiación nacional o con bancos del exterior, porque se hizo vía de fideicomiso la labor de ampliación del puerto y creo que nos podemos poner a pensar en eso porque la infraestructura ya no da para más”, concluyo.

El CFI y sus programas de financiamiento

Ayelén Borda, desde el Consejo Federal de Inversiones, agradeció “la posibilidad de acompañamiento hacia la producción en el financiamiento de Pymes para inversión, destinados específicamente a productores y a todo lo que tenga que ver con el agro, con una tasa fija y con una tasa diferenciada del segundo año en adelante, son diferenciadas y exceden a los bancos, trabajamos con el Banco Provincia para apoyar al agro y la industria”.





