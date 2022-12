(videos)Olavarría bajo agua: casas inundadas y vecinos cortando el tránsito

23 diciembre, 2022

En la tarde de este viernes, con un alerta amarilla presente para Olavarría, una fuerte tormenta se hizo presente con un gran caudal de agua que azotó a la ciudad en pocos minutos y que se prolongó por más de una hora. Varios vecinos terminaron con agua dentro de sus casas, producto de la inundación de las calles.

Los servicios de emergencias tuvieron una tarde agitada producto de la desesperación de los vecinos producto de las inundaciones. Personal de Bomberos y efectivos policiales se hicieron presentes en varios puntos para asistir a los ciudadanos y cortar la circulación de vehículos, consignó el diario El Popular.

Además, los mismos habitantes cortaron el paso de los autos ya que “cuando pasan hacen olas y se me mete en mi casa” manifestaron, producto de esto, se reportaron varios incidentes de ataques a conductores para que no transiten por esas zonas.

En barrio Carlos Pellegrini “siempre pasa lo mismo cuando llueve, son un asco las calles”. Indican que la situación es insostenible, “tengo agua hasta abajo de la cama” y agregaron que “tengo que subir los electrodomésticos porque sino se me rompe todo”.

Los automovilistas expresaron que por momentos “tuve que quedarme parado en medio de la calle porque el auto no daba más y los vecinos hacían señas de que se les inundaba la casa”.

En barrio Luján, un vecino envió fotos e indicó que “a mí no se me mete agua porque tengo la casa elevada, pero mi vecino tiene 10 cm de agua”. En barrio Mariano Moreno la situación es aún más drástica, los habitantes manifestaron que hay casi 40 cms. de agua y que “las bocas de tormenta no dan abasto”.

“Estamos sacando agua a baldes, se me arruinaron varios muebles” comentaron desde el barrio PYM, donde pasan los colectivos urbanos 501 y 504, lo que causa oleaje. “Tuvimos que hacer un cordón humano” indicaron.

El alerta amarilla por fuertes tormentas persiste hasta la madrugada de este sábado, por lo que todo indica que las lluvias se extenderán por varias horas más.

