(videos)Se vivió a pleno la 34ª edición de la Fiesta de la Cerveza
La tradicional Fiesta de la Cerveza que organiza el Club Amistad y Servicio Fortín Machado se llevó a cabo este sábado en la Sociedad Italiana.
Como es habitual se destacó la gastronomía y la cerveza a canilla libre.
En el transcurso de la noche, se realizaron varios sorteos entre los presentes, destacándose la entrega de una bicicleta mountain bike y el viaje que aportó la empresa Venecia.
La animación con buena música para bailar estuvo a cargo de Bruno Chiquette.