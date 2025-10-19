(videos)Se vivió a pleno la 34ª edición de la Fiesta de la Cerveza

La tradicional Fiesta de la Cerveza que organiza el Club Amistad y Servicio Fortín Machado se llevó a cabo este sábado en la Sociedad Italiana.

Como es habitual se destacó la gastronomía y la cerveza a canilla libre.

En el transcurso de la noche, se realizaron varios sorteos entre los presentes, destacándose la entrega de una bicicleta mountain bike y el viaje que aportó la empresa Venecia.

La animación con buena música para bailar estuvo a cargo de Bruno Chiquette.

