(video)Valeria Hernández en la 12a. Cumbre Mundial del Tango

22 marzo, 2026 14

En Granada, la cantante tresarroyense Valeria Hernández se presentó en la jornada de cierre de la 12ª Cumbre Mundial del Tango, junto a artistas de la talla de Guillermo Fernández, Daniel Binelli, director de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, el bailarín Miguel Ángel Zotto, y Proyecto Tangou, entre otros.

En esta nueva participación, fue invitada especialmente a concurrir, desde Málaga, donde reside actualmente, y cantó “Balada para un loco” de Piazzola y Ferrer.

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