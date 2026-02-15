(audio y video)Valeria Hernández, rumbo a la 12ª Cumbre Mundial del Tango en Granada

En agosto pasado, Horacio Rébora (creador y director de la Cumbre Mundial del Tango), Diego Rivarola (miembro de la Comisión Ejecutiva de las Cumbres Mundiales y artistas que participarán de la 12° edición presentaron, en la Academia Nacional del Tango, la que se llevará adelante en Granada, desde el 12 al 22 de Marzo de este año, con unos 145 artistas, provenientes de 40 ciudades.

Entre ellos, el día del cierre, en el Teatro Isabel La Católica, desde las 20:00 estará presentándose la cantante tresarroyense Valeria Hernández, quien, desde Nerja, Málaga, irá a Granada para interpretar nuestra música ciudadana.

Granada sucede en la celebración de las Cumbres Mundiales, después de 30 años, a las ciudades de Buenos Aires, Granada, Montevideo, Lisboa, Rosario, Sevilla, Valparaíso, Bariloche, Seinajoki , Zárate y Melilla.

La Cumbre Mundial del Tango de Granada de 2026 será el acontecimiento de mayor trascendencia del Tango en este año, reconociendo una vez más la legitimidad de que artistas de todo el mundo, puedan crear e interpretar tangos desde ciudades lejanas a la cuna que los vio nacer.

En diálogo con LU 24, Valeria se mostró “bastante emocionada por todo lo que está pasando, es la primera vez que voy a compartir con grandes figuras”, en alusión a que estará acompañando a Guillermo Fernández, Verónika Silva, el maestro Daniel Binelli, en un dúo con Fernán y dirigiendo la Orquesta Mundial del Tango, el destacado bailarín Miguel Ángel Zotto junto a Daiana Guspero, César Angelerri y Proyecto Tamgú, con la voz de la tresarroyense como invitada.

Respecto a su presente en España, dijo que “Nerja es una ciudad muy linda, hay una colonia de argentinos de San Juan, y que se encuentra “dando clases de canto, dirigidas a chicos de 11 a 17 años, muy contenta con el emprendimiento de una escuela, muy agradecida y entusiasmada”.

Sobre su posible presencia en Argentina, sostuvo que “para fin de año, si Dios quiere, en noviembre/diciembre podré estar allá”.

“Quiero aprovechar para felicitar a Pancho Santarén por lo logrado en Cosquín, ya que se lo merece”, dijo, en referencia al suceso en el cual fue consagrado como solista en el máximo festival del folklore argentino el conductor de “Folklore en los Tres Arroyos”, que se emite ininterrumpidamente por LU 24 desde hace 56 años.

La programación de esta 12ª Cumbre se desarrollará en varios escenarios de Granada teniendo como columna vertebral el Teatro Isabel la Católica donde cada día los artistas de las ciudades participantes mostrarán sus maneras de interpretar el tango. Así mismo, se realizarán numerosas actividades paralelas, tales como: Fiestas bailables, animación urbana, mesas redondas, exposiciones, conferencias, ciclo de cine, etc.

En definitiva, las Cumbres Mundiales del Tango constituyen un gran espacio cultural, en que todas las manifestaciones de Tango puedan establecer nuevos nexos de relación con la ciudad anfitriona.

