“Viejas activas y divertidas”: un grupo de San Cayetano que disfruta de la adultez con baile y energía (video)

8 febrero, 2023

“Viejas activas y divertidas” es un grupo de mujeres que, en el Espacio Cultural de San Cayetano, lleva adelante una serie de actividades coordinadas por Pamela Beltrán, instructora de fitness y ritmos, pero fundamentalmente se ha convertido en un espacio con una gran importancia para su vinculación social y afectiva.

“Tuve la iniciativa y las ganas de dedicarme a los adultos mayores, por lo que me puse a trabajar con ellos, hice un instructorado, presenté la propuesta y comenzamos, allá por el año 2012”, recordó Pamela.

“Se trata de mantener no solo las capacidades físicas sino también las cognitivas, hacemos juegos teatrales, de memoria, recreativos; es una edad que tiene mucho para dar”, confió la profesora.

En la actualidad están abocadas a la organización del Carnaval, por lo que están confeccionando sus propios trajes para participar, enfocados en la temática del medio ambiente. “Es un grupo muy divertido en el que bailamos, mateamos, charlamos. Hay mucha motivación y ganas de hacer cosas, así que se trabaja mucho y yo misma estoy muy feliz, porque aprendo y disfruto mucho con ellas. Por eso les recomiendo a todos que a la edad jubilatoria no se queden, porque se es muy joven y hay mucho para dar”, concluyó.

