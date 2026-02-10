Vientos de hasta 80 km/h: alerta amarilla para todo el Sur y Sudoeste Bonaerense

10 febrero, 2026

El área sud y sudoeste bonaerense será afectada por vientos del sector oeste que luego rotarán al sector sur con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h”, se explicó.

El aviso contempla los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Bahía Blanca, sur de Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Saavedra, Coronel Rosales, parte de Tres Arroyos, Tornquist y Coronel Suárez, además de la provincia de La Pampa y gran parte de Río Negro.Final del formulario

Por ello, desde el Servicio Meteorológico Nacional se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir a la calle; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

También se pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

