Viernes: Noche de folklore en la Fiesta Provincial del Trigo

6 marzo, 2026

Luego de una gran inauguración de la 57º edición de la Fiesta Provincial del Trigo, para este viernes se espera la gran noche del folklore con la presentación estelar del Indio Lucio Rojas.

La grilla se completa con los siguientes artistas:

• Pancho Santarén

• Karen Montes de Oca

• El Caldén

• Cerro Siete Colores

• Rurales de la Danza

• Newen Pewma

• Bloque de Payadores (Fausto López Bastían, David Tokar)

• Los Chaza

• El Indio Lucio Rojas

