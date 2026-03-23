Vigilia en La Casona a 50 años del Golpe Militar de 1976

23 marzo, 2026 71

Este lunes, a partir de las 21:00, en el Centro Cultural La Casona, se realiza una vigilia a 50 años del inicio de la última dictadura militar.

La misma tendrá una ronda de testimonios que propició un intercambio reflexivo, ligados al trabajo, la educación, el arte, la militancia, la organización y la lucha, planteando un ida y vuelta entre los hechos del pasado y su implicancia en el presente. Participaron de la misma Juan de La Penna, Berta Villanueva, Silvina Palloti, Laura San Martin Di Paolo, Alejandro Barragán, Juan Urquiaga, Daniel Gago, Edgardo Olivera, Graciela Callegari y Francisco Giglio.

Música en vivo: el Coro Especias, Gabriel Del Giorgio y Gabriela Alici, Alejandro Barrientos y Sergio Troiano, Berta Villanueva y Omar Valetti, Francisco Giglio y Grupo Vocal Nuevo Tempo.

Marcha a la Plaza de la Memoria

En tanto que este martes, a las 14:30 se realizará la concentración en Plaza San Martín y a las 15:00 partirá la marcha rumbo a la Plaza de la Memoria para el desarrollo del acto central con la lectura del documento oficial y diversas actividades.

En CABA

En Plaza de Mayo, también comenzó una “Vigilia por la Identidad” reuniendo a referentes del espectáculo, la cultura, el periodismo y los derechos humanos en la antesala del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En el plano musical, artistas como el Indio Solari, León Gieco, Ricardo Mollo y Wos, junto a bandas populares como La Delio Valdez, Las Pastillas del Abuelo y El Plan de la Mariposa, le dieron ritmo a una jornada atravesada por la memoria y la reflexión.

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