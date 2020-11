Villa del Parque vuelve a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Ayer por la tarde se reunió el grupo de profesores juntos a la Comisión Directiva y Sub Comisión de inferiores y acordaron el retorno al club, estableciendo los protocolos necesarios y adecuados para cada categoría y decidieron que las divisiones inferiores, escuelita y fútbol femenino volverán a los entrenamientos a partir de la próxima semana.

Asimismo se informó el protocolo a seguir:

– Ingreso al club:

Escuelita lo hará por el portón de Istilart (entrenamientos en sintético) y se retiran por el mismo, en tanto que inferiores por el portón de las canchas auxiliares calle 1810 y se retiran por allí. Fútbol Femenino por el portón de las canchas auxiliares y se retiran por allí.

Deben ingresar solo en su horario, no pueden deambular antes por una cuestión de espacio y cuidados.

– No se permite el ingreso de los padres, esperarán a finalizar el entrenamiento en el portón indicado.

– Deben ingresar al club con barbijo, sacarlo para entrenar y volver a ponerlo para retirarse de las instalaciones.

– Antes de comenzar y al retirarse del entrenamiento se higienizaran las manos con alcohol en gel o diluido en agua (el club se encargará).

– Prohibido el uso de vestuarios. Ingresan y se retiran con botines.

– Prohibido el amontonamiento de bicicletas en un solo sector. En lo posible ingresar caminando.

– Cada una debe tener su propia botella de agua, no puede compartirla ni utilizar bidones del club.

– No podrán tocar los elementos con las manos ni tener contacto con ellos.

– El primer día se entregará una declaración jurada que deberá ser firmada por los padres o los futbolistas si son mayores.

Horarios:

Fútbol Femenino: lunes y miércoles de 17:15Hs a 18:15 hs

Tel. Prof. Juani 2983-649501

Categoría 2010 y 2009: lunes y miércoles de 17 a 18 hs.

Categoría 2008: lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 hs.

Categorías 2007 y 2006: martes, miércoles y jueves de 17:15 a 18:15 hs.

Categorías 2005, 2004 y2003: martes, miércoles y jueves de 18:30 a 19:30 hs.

Categorías 2016, 2015, 2014, 2013: martes y jueves de 17 a 17.50 hs.

Categorías 2012, 2011: martes y jueves de 18 a 19 hs.

Lugar de entrenamiento: canchas sintéticas

Tel. Prof. Juani 2983-649501

Tel. Prof. Fernanda 2923-647909

