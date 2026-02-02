Villa presentó sus refuerzos y arrancó la pretemporada

2 febrero, 2026 1

Este lunes, en sus instalaciones, el Club Villa del Parque presentó los refuerzos para la temporada 2026.

En la cancha principal el Presidente del club, José Vacca, les dio la bienvenida a los refuerzos, brindándoles unas palabras al plantel y luego habló el DT, Daniel “Cubano” Fernández. Minutos después, en la cancha auxiliar y bajo las órdenes del flamante preparador físico “Nacho” Iglesias dio comienzo el club de la “V” azulada la pretemporada.

Los refuerzos de Villa del Parque:

Facundo Charmelo, arquero proveniente de Rosario Puerto Belgrano de Punta Alta; tuvo ya un paso en Huracán Ciclista.

Emiliano Cortez, de larga trayectoria pasando por varios clubes vuelve a Villa después de 16 años.

Jesús Espinal, viene de jugar en Alumni de Orense.

Sebastián Fuerte, delantero, proviene de Olimpo de nuestra ciudad.

Silvio Vedda mediocampista, oriundo de Otamendi, viene de jugar en Independiente de San Cayetano y juega de volante central.

Tomas Thomasen, delantero proveniente de Atlético Del Valle de Necochea, nacido en San Cayetano.

Tomas Blas, mediocampista que jugó en Colegiales la anterior temporada.

Gonzalo Ianibelli vuelve de su paso por Olimpo y Juani Marchetti se reincorpora tras su paso por Huracán Ciclista en el Federal.

Volver