“Vini e formaggi” nueva propuesta del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana
Los integrantes del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana proponen un encuentro enogastromómico para este viernes a partir de las 20:30 en el salón de planta baja de la sede de Av. Moreno 137.
De la mano de Matías Iocco de @quesobreruedas, se hará un recorrido por distintas regiones de Italia a través de sus quesos, conociendo de su origen e historia. En un clima relajado y ambientado, se degustarán con vinos que maridan.
Los pasos continuarán con bondiola desmechada, algo dulce y un brindis final con espumante. Se utilizarán productos de primera calidad.
Las tarjetas tienen un valor de $ 38.000 y deben reservarse con anticipación, ya que el cupo es limitado.
Por consultas, contactarse con los organizadores o dejar mensaje de WhatsApp al 2983-549002 o 404269.-