“Vini e formaggi” nueva propuesta del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana

28 mayo, 2026 383

Los integrantes del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana proponen un encuentro enogastromómico para este viernes a partir de las 20:30 en el salón de planta baja de la sede de Av. Moreno 137.

De la mano de Matías Iocco de @quesobreruedas, se hará un recorrido por distintas regiones de Italia a través de sus quesos, conociendo de su origen e historia. En un clima relajado y ambientado, se degustarán con vinos que maridan.

Los pasos continuarán con bondiola desmechada, algo dulce y un brindis final con espumante. Se utilizarán productos de primera calidad.

Las tarjetas tienen un valor de $ 38.000 y deben reservarse con anticipación, ya que el cupo es limitado.

Por consultas, contactarse con los organizadores o dejar mensaje de WhatsApp al 2983-549002 o 404269.-

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