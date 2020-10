Vinieron de Venezuela con solo 2 mil dólares de ahorro y hoy facturan con su empresa 30 millones de pesos en Instagram

Tres amigos venezolanos llegaron hace 5 años a la Argentina con 2 mil dólares como capital. Hoy trabajan con marcas internacionales como Spotify, Coca-Cola y Adidas y tienen 3,8 millones de seguidores en su canal de Instagram El Kilombo.

Gabriel Gagliardoni, uno de los miembros de la firma, explicó que “El Kilombo arranca en Venezuela. Nosotros somos tres mejores amigos y socios. La crisis en Venezuela lo hace a uno buscar oportunidades afuera. Teníamos un canal de Instagram, pero no por beneficio económico sino para divulgar conocimiento. Vimos a oportunidad de venirnos para acá; aquí todavía esto no se había puesto de moda y vimos el crecimiento de cuentas exitosas en otros países, y el foco siempre fue buscar una marca de valor y trabajar con marcas de consumo masivo. Nos vinimos y después de más de 20 mil posteos tuvimos la suerte de crecer y que sea el canal que es hoy en día”, relató.

Según indicó actualmente conforman un equipo de 10 personas, en su mayoría creadores de contenidos. “Nos armamos un equipo creativo y brindamos servicios a empresas globales. El kilombo es un canal de entretenimiento de memes. Se han puesto muy de moda, y compañías grandes usan los mismos parea comunicar”.

Señaló que vinieron solos al país: “tenemos nuestras familias en Venezuela. Vinimos con algo de dinero y como a los 5 meses por suerte el canal empezó a dar algo y eso empezó a pagar las cuentas”.

Consideró que “ha sido bastante sacrificio. El argentino se ha portado muy bien con nosotros, por cultura y sociedad es súper abierto y nos han recibido con los brazos abiertos y les estamos muy agradecidos”.

Gabriel explicó además que cada vez la atención va más a los teléfonos. “Producimos contenidos para captar la atención de la gente y muchas marcas nos buscan para hacer publicidad en nuestra audiencia. Nos buscan para generar contenidos creativos y comunicar ideas”.

“Yo extraño Venezuela. He sido siempre muy deportista allí y es un lindo país, y también mucho a mi familia, pero el resto estoy contento aquí en Argentina”.

