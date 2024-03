Tresarroyense vino de Córdoba y estaría afectado de dengue. Se aguardan resultados de análisis

19 marzo, 2024

Ante la presunción de que una persona estaría con síntomas de dengue, dialogamos con el Director del Hospital Pirovano, Dr. Emiliano Capandegui, quién al respecto informó: “Hay una sospecha de un caso que no es nuestro, y no sería prudente decir otra cosa hasta que no se tenga la certeza. Si hablamos del paciente que ingresó a la Clínica Hispano, es una persona que vino de Córdoba y fue atendida con algunos síntomas compatibles con dengue.

El protocolo indica que se realice un PCR como se hizo con el covid, pero hay que tener dos cuestiones en cuenta que son importantes, en Tres Arroyos no tenemos el mosquito vector, también la temperatura baja colabora para que no haya mosquitos, y para la transmisión se necesita el vector, en el caso que diera positivo no es una enfermedad contagiosa, sólo es a través del mosquito”.

Por otra parte, el funcionario sanitario dijo que los resultados del análisis estarían en 48 horas.

Dengue: ¿Qué es y cómo se transmite?

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue, y luego pica a otras personas, puede transmitir esta enfermedad. El contagio se produce principalmente por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de forma directa de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.

