(audio)Vinos: se nota descenso en las primeras marcas y sube el tetrabrik por la crisis

1 junio, 2026 104

Daniel Corchete, desde Distribuidora Cormali, informó sobre la baja de consumo de vinos de alta gama, en tanto se mantiene la venta en los envases tetrabrik.

Hay tres o cuatro marcas que mantienen el precio, como el Uvita que mantiene la cantidad de promedio de ventas, en tanto el Toro ha bajado el consumo.

Salvo los de alta gama que han elevado su valor, más las primeras marcas, y en cuanto a la cerveza también se nota al igual que las gaseosas, por el costo de fletes derivado del precio de combustibles.

Se nota mucho el repunte de segundas y terceras marcas, y la baja en tanto se da porque hace frío en bebidas como la cerveza, pero nosotros tenemos que mantener la rotación.

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