Violencia en el secundario de Claromecó: Lucas Britez considera que la solución llegará con la estatización

7 junio, 2022 Leido: 343

Luego de algunos episodios de violencia escolar ocurridos en el Instituto Secundario Claromecó, directivos del establecimiento educativo avalados por la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, decidieron dictar clases alternadas para los grupos en cuestión. Esta situación trajo aparejado puntos de discusión acerca de la parte pedagógica, el tema de fondo no resuelto, el rol de la familia y el estado que aún no dio respuestas a una estatización solicitada innumerable cantidad de veces.

El consejero escolar de Juntos, Lucas Britez, también ex alumno del colegio, dijo al respecto que: “es una medida polémica, nosotros trabajamos, al menos la parte estatal, para que los chicos estén en las aulas. Pasamos la etapa de la pandemia y la burbuja y no fue para nada positivo, se perdió mucho la continuidad pedagógica, muchos chicos perdieron su año porque la realidad económica tampoco se puede negar, y la realidad del difícil dictado de clases tampoco.

Por ahora, y hasta que el secundario no pase a manos del estado, era la única medida que se podía tomar, esto fue avalado por la Dipregep, Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, recordemos que el secundario sigue siendo privado. Las autoridades tuvieron una reunión, y esperemos que todo se estatice rápidamente para ordenar y trabajar con la planta funcional del colegio.

No son estos hechos puntuales de violencia, siempre ha existido en grupos grandes que por una u otra cuestión se ha dado alguna situación violenta como sucede en otros establecimientos del distrito también. Ante estas circunstancias son los propios docentes quienes piden a los directivos que intercedan dado que es a veces difícil de manejar una clase con grupos que superan los 40/45 alumnos.

También se solicitó la intervención familiar buscar alternativas entre todos, pero no se pudo y agotadas las instancias, se tuvo que llegar a tomar esta decisión un poco drástica pero necesaria. Esta situación continuará hasta tanto se estatice el establecimiento, por lo que pude conocer, la resolución sería tomada luego de las vacaciones de invierno, pero nada está en firme. Considero que todos tenemos que sentarnos a conversar sobre este tema”.

