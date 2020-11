Robaron plata en Confitetería La Perla

Una noticia no grata para el comercio local, en la madrugada de hoy, precisamente a las 2:30 violentaron uno de los ingresos a la Confitería La Perla. Según expresó a LU24 su propietario, Juan José Etcheto “nos llamaron desde el monitoreo de la alarma, y rápidamente vinimos, ya estaban los efectivos policiales realizando el control del ingreso y por donde irrumpieron y entraron”. Indicó también que el accionar fue rápido porque el monitoreo enseguida vino e instantes después llegó la policía.

Según comentó Etcheto, “por suerte fue únicamente la parte de la cafetería por donde entraron y llevaron la recaudación de la caja y un teléfono y no mucho más”. El dinero sustraído se trataba únicamente de la caja del día y el cambio que siempre dejan para el día siguiente y el celular que se usaba para los pedidos del restobar.

Al parecer “forzaron la reja que da sobre avenida Moreno, y recién a la mañana descubrimos que han querido entrar por el patio, por algún ventiluz, porque se vieron pisadas de barro y como no han podido, reventaron la puerta de ingreso de la cafetería y por ahí entraron y salieron rápidamente”.

Con respecto a los malhechores, el propietario de la confitería indicó que según las imágenes de las cámaras de seguridad fueron dos personas altas, con buzo azul y otro buzo camuflado con capucha y gorra, y los mismos entraron y salieron por el mismo lugar, porque las cámaras de la Secretaria de la Seguridad que están en Hipolito Yrigoyen y Moreno los enfoca de espaldas

Por lo que el robo “no fue mucho, más que las roturas”, pero de todas maneras intervino en la madrugada el personal de la Policia Cientifica, se solicitaron grabaciones de cámaras municipales, e inician tareas investigativas la SUB DDI local y Grupo Táctico Operativo de la Jefatura Comunal Tres Arroyos. Con intervención de la U.F.I.J N° 13 ubicada en Av. Moreno 171 de Tres Arroyos

