Viral: Pancho, El Perrito Malvado, es de Coronel Suárez (video)

24 agosto, 2022 Leido: 1101

Desde su explosión en las redes sociales, este particular perrito que ataca a su dueño cuando le canta Mi bebito Fiu Fiu, es en realidad un tranquilo compañero que superó la enfermedad del moquillo de cachorro y ahora se ha convertido en una celebridad, con 1.200.000 seguidores en todo el mundo.

Rosendo Morante, su dueño, es de Coronel Suárez y nunca pensó lo que el juego que jugaba con Pancho desde que era cachorro iba a desencadenar en una cuenta de TikTok.

Pancho es un perro mestizo que fue adoptado por Rosendo y que comparte su hogar con otro perro y un gato. Es tranquilo y cariñoso, todo lo contrario a lo que muestra en las redes.

“La gente fue la que le puso el sobrenombre de “perrito malvado” y le quedó. Me suelen preguntar si me ataca todo el tiempo y les dijo que no, que es un juego, que es un perro muy cariñoso con la gente”, dijo.

El Perrito Malvado atrae a seguidores de todo el mundo con su carácter iracundo con el que ataca a su dueño, pero en realidad es la forma que tiene de jugar con Rosendo desde que era cachorro. Ahora ya tiene siete años y sobrevivió a un moquillo que le dejó como secuela temblores temporarios.

Fuente: lanueva.com

