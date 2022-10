Virgen del Pilar: El cónsul general de España y el intendente, en el acto central

2 octubre, 2022

El cónsul general de España, Juan Armando Andrada Vanderwilde Parada, participó junto al intendente Carlos Sánchez, la vicecónsul Andrea Tolosa, autoridades del Club Español, otros representantes institucionales y vecinos, del acto central de la Fiesta de la Virgen del Pilar, que tuvo lugar antes del mediodía en la Plaza España.

“Estoy muy tocado sentimentalmente, viendo a 10.000 kilómetros de España este despliegue con tanta ilusión, con tanto hermanamiento y ganas de llevarse bien y acoger bien a España dentro de este enorme país que es Argentina. Todos los españoles con los que he hablado me han manifestado haber sido muy bien recibidos y adaptarse muy bien. Y yo mismo soy el reflejo, ya que llevo poco tiempo aquí, dos meses, y me han recibido estupendamente en todas partes”, dijo Andrada, quien destacó el trabajo de las entidades españolas y la participación de actores políticos y sociales en la festividad.

El jefe comunal, en tanto, felicitó a los organizadores de la fiesta a la Patrona de la Hispanidad, y también puso énfasis en el rol de las entidades españolas que trabajan en Tres Arroyos “en lo social, la cultura y la salud”.

“Hemos trabajado mucho con la colectividad española, que le ha dado junto a otras representaciones extranjeras la pujanza a Tres Arroyos, y las ganas de salir a trabajar desde que sale el sol hasta la noche, buscando lo mejor para el distrito”, destacó Sánchez, quien agradeció la presencia del cónsul general y su esposa, con quienes incluso compartió los festejos del aniversario de San Mayol.

El acto también incluyó la bendición de la festividad por el padre Dámaso; la Jota a la Virgen por el elenco de danzas del Club Espalol y posteriormente dio comienzo la venta de comidas típicas y feria de artesanos en la plaza, donde a las 15.30 se anunciaban espectáculos artísticos.

