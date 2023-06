Virginia Eloyza, tras la detención de Padín: “Ahora, mi hermana va a descansar en paz”

26 junio, 2023

Virginia Eloyza, hermana de una mujer que falleció en el accidente de tránsito ocurrido el 5 de marzo de este año, en el camino que une De La Garma con Juan E. Barra, en momentos en que se desarrollaba la Fiesta del Asado Pampeano, agradeció a LU 24 tras la detención de Roberto José Padín, acusado de “Homicidio culposo agravado por conducir alcoholizado y por la pluralidad de víctimas”.

“Esperemos que se haga justicia y que esta persona pague lo que tenga que pagar”, expresó.

“Es lamentable que tengamos que pedir auxilio a los medios para que nos den una mano porque nadie nos quería escuchar. Ahora, pienso que mi hermana va a descansar en paz”, afirmó.

Asimismo, manifestó que “sus hijas también la tendrán porque la lucharon y no pudieron hacer el duelo por tener que andar de un lado para otro buscando y pidiendo justicia”.

“A esta persona que andaba alcoholizada no le importó, llevaba a su familia. Yo espero que esto sirva y la gente tome conciencia antes de ponerse al volante. Si no piensan por ellos, que lo hagan por el que va a enfrente”, concluyó.

El luctuoso hecho se produjo el pasado 5 marzo en el camino que conduce desde De La Garma a Juan E. Barra, momento en el que Padín, circulando en una camioneta, protagonizó un accidente que dejó como saldo la pérdida de tres vidas quedando una única sobreviviente.

Volver