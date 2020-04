Virginia Goroso: “esperábamos más gente en el Banco Nación”

3 abril, 2020 Leido: 38

Virginia Goroso, contadora del Banco Nación, admitió esta mañana que esperaban más gente en la sucursal local esta mañana, pero afortunadamente la atención se pudo llevar a cabo de manera normal. “Pagamos jubilaciones que cobren hoy, o gente que no pudo sacar el dinero en fecha anterior porque no tenían tarjeta, y Asignación Universal por Hijo que cobren siempre en este banco; pero los que tienen fecha para otro día, es importante que sepan que no hay adelantamiento”, indicó.

“Estamos pidiendo todas las tarjetas, así que quien no tiene la suya, tiene que solicitarla”, sostuvo. Y aclaró, respecto del pago de los 10.000 de ingreso familiar de emergencia, aseguró que “se acreditan en la misma cuenta de la AUH, es decir que se puede retirar por cajero, no únicamente en el Banco Nación. Y para los que no tienen asignación, todavía no hay un mecanismo establecido, así que no tienen que venir por ahora al banco”.

