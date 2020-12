Virginia Melchor, en el Día del Camionero: “este rubro es mucho más lindo de lo que se ve de afuera”

15 diciembre, 2020 Leido: 0

Cada 15 de diciembre se conmemora en la Argentina el Día del Camionero. La fecha tiene su origen en el año 1967, cuando se realizó el Primer Convenio Colectivo de Trabajo.

La conductora Virginia Melchor integra una familia de camioneros y contó a LU 24 que “empecé con mi papá desde chiquitita y ya me largué sola como profesional a los 19 años”. Además, dijo que tiene una tía que también es chofer, quien para empezar en la actividad se inspiró en ella.

Cuando trabajaba haciendo viajes de larga distancia llegó a pasar 60 días fuera de su casa. “Eso es lo que nos caracteriza a los camioneros, definitivamente tenés que amar demasiado el camión para poder hacer esta tarea. He viajado muchísimo y eso es lo que más me gusta”, afirmó.

Además, contó que cuando la ven bajar del camión, “se sorprenden muchísimo. He tenido muy buenas experiencias y muy buen recibimiento desde la gente común hasta los conductores de camiones. Yo soy muy respetuosa con ellos y me devuelven lo mismo”.

Informó que en las licencias de conducir para transporte de carga, a nivel nacional, las mujeres representan alrededor del 0,3 %.

Actualmente trabaja como instructora de manejo para una empresa privada, realiza viajes locales y es embajadora del segundo programa de conductoras de Scania. “Soy madrina de ese grupo para contarle mis experiencias, brindarle toda mi trayectoria y buena energía para que ellas se sumen y vean que este rubro es mucho más lindo de lo que se ve de afuera. Pero a veces se habla de mucho machismo y a mí no me gusta demasiado cuando se orienta por ahí porque en mi caso no he sufrido de esa clase de situaciones”, finalizó.

Volver