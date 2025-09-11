Virginia Meléndez: detalles de la llegada de Leda a Tres Arroyos

Virginia Meléndez, coordinadora de la organización, dio precisiones sobre la llegada de Leda al Polideportivo Municipal en un dialogo radial con LU 24.

El encuentro será el sábado 20 desde las 9:00, con apertura de puertas a las 8:00 horas. Habrá dos sectores diferenciados: discapacidad (en la cancha de básquet) y general (en las gradas, con asientos numerados).

“La entrada es gratuita, solo se pide un alimento no perecedero; quien quiera y pueda colaborar, también puede hacerlo con un bono solidario”, explicó Meléndez.

Además, aclaró: “Leda no cobra, no cura, no es bruja ni médium: transmite el don del Espíritu Santo”.

Los alimentos recolectados serán destinados a la Asociación Civil Payasolidarias.

Contacto y entradas únicamente por WhatsApp: (2983)-410031

