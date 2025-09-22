Virginia Menéndez y los detalles de la visita de Leda que marcó a la ciudad

El pasado sábado, Tres Arroyos fue sede de un evento espiritual histórico con la llegada de Leda Bergonzi y el grupo Soplo de Dios Viviente. La convocatoria, organizada por Virginia Menéndez y quien se hizo presente en los estudios de LU 24 para dialogar sobre como fue el evento, reunió a miles de personas en el Polideportivo Municipal y dejó un profundo impacto en la comunidad.

Una organización a pulmón

Menéndez relató cómo fueron las semanas previas al encuentro: “Lloré mucho organizando, fueron días muy difíciles, pero salió mejor de lo que esperaba. Hice 2.500 entradas a mano, a veces con mi bebé en brazos. La gente se fue con paz, todo en orden y sin avalanchas”.

Además, destacó la ayuda de voluntarios, del Municipio, de empresas locales y de decenas de vecinos que colaboraron en distintas áreas, desde la logística hasta el transporte de personas con dificultades de movilidad.

Testimonios de fe y milagros

Durante la jornada se vivieron momentos de gran emoción. “Vimos a un niño levantarse de una silla de ruedas y a un abuelo que estaba postrado sentarse solo al día siguiente”, contó Menéndez.

Los asistentes acercaron también una importante cantidad de alimentos no perecederos, destinados a acciones solidarias en la ciudad.

La voz de Leda

Como sorpresa para los oyentes, la propia Leda Bergonzi habló en vivo durante la entrevista: “Fue un placer compartir este momento con tantas almas que buscan a Cristo. Somos testigos de las maravillas que Dios hace y seguimos adelante, siempre en comunidad. El año que viene seguramente volveremos a Tres Arroyos”.

Un bono solidario para cubrir gastos

Menéndez recordó que Leda y su equipo no cobran por las actividades, pero los traslados y alojamientos generan gastos. Para afrontarlos, se lanzó un bono de 4.000 pesos con el sorteo de un viaje a Merlo (San Luis).

“No queremos quedarnos con plata, solo cubrir los costos. El total de gastos fue de 3.001.400 de pesos y aún restan pagos por realizar”, explicó.

Agradecimientos

Virginia expresó un profundo agradecimiento a su familia, al intendente Pablo Garate, a colaboradores locales y de otras provincias, a la Policía, Tránsito y a todas las personas que ayudaron a que el encuentro se hiciera realidad.

Un antes y un después para los oyentes y asistentes al evento

“Hay un antes y un después de Leda. Fue una experiencia única, llena de emoción y fe”, escribieron varios oyentes a la radio.

El evento no solo dejó huella en quienes participaron, sino que también abrió la puerta a futuras convocatorias en la ciudad.

