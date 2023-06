Virginia Ríos vuelve en Parador El Colifa

10 junio, 2023

La cantante Virginia Ríos vuelve a los escenarios en Parador El Colifa, ruta 3 Km. 496, este sábado.

En dialogo con LU 24 dijo que “el repertorio esta totalmente renovado, zambas, zambas carperas, chamamé, música bien festivalera”. “La gente me adoptó cuando yo me vine a vivir acá y fue reciproco, soy una tresarroyense más y cuando voy a cantar afuera soy de Tres Arroyos”, dijo y manifestó que “me puse mal al no poder darle laburo a los chicos, ellos trabajan de esto y es un cable a tierra, me encanta hacerlo, es más siempre tengo varios músicos”.

