Virginia Zijlstra: “el eclipse total de sol afecta la energía vital”

14 diciembre, 2020 Leido: 65

Este mediodía se puede ver en Argentina uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes: un eclipse de Sol total. Si bien el foco principal está en la región patagónica, se puede observar parcialmente desde distintos puntos geográficos.

La estudiante de astrología Virginia Zijlstra dijo a LU 24 que “un eclipse total de sol afecta la energía vital, más el físico que las emociones”.

“Al ponerse la luna enfrente nos priva de esa energía vital que nos nutre. No todas las personas lo toman igual. De acuerdo a la carta natal de cada una, si toca algún punto sensible nos va a afectar más que a otras”, agregó al tiempo que explicó que “no solo es el eclipse, están entrando muchas tormentas solares y eso también moviliza a las personas: se nota mucho en el tránsito, porque quien no es consciente de lo que está pasando, lo canaliza con nervios o agresividad”.

Los efectos comenzaron ayer y se extenderán hasta mañana, aunque Zijlstra advirtió que “cuando te caen en un punto vital de la carta, como tu ascendente, el medio cielo o descendente, queda hasta el próximo eclipse y esa persona queda afectada por un tiempo”.

“A la Argentina le cae en el eje de la casa 2-8, relacionado con las finanzas, la economía y tratos internacionales, y en todo eso nos va a afectar”, concluyó.

