Visibilizan el Día Nacional de la Seguridad Vial

10 junio, 2023

La Secretaría de Seguridad, a través del área del Observatorio Vial, se hizo presente en 2 estadios de nuestra ciudad con el fin de visibilizar la adhesión al Día Nacional de la Seguridad Vial.

Con muy buena predisposición tanto de los directivos, como de los mismos jugadores, el público que acudió a presenciar los encuentros entre Unión y Cascallares, como así también el disputado entre Once Corazones y Colegiales, observaron en ambos casos a los respectivos equipos posando junto a un banner que contenía frases alusivas a la fecha: ALCOHOL CERO, ME SUMO. SI TOMAS NO MANEJES y TU VIDA NOS IMPORTA, POR ESO, USA CASCO.

Esta jornada resulta ser más que especial para tener presente y de ésta manera terminar con el flagelo de la gran cantidad de víctimas por muertes de tránsito. Sabemos que es un objetivo común en el que todos podemos hacer nuestro aporte, por pequeño que sea, incorporando hábitos de conducta y respeto por el otro es la clave para mejorar.

Debemos ser conscientes en nuestra la vida cotidiana al subirnos a un vehículo o transitar en motocicleta, lo que resultaría crucial para descomprimir la alta tasa de siniestralidad vial con víctimas fatales que hoy muestra la Argentina.

Acciones sencillas y de fácil implementación pero que traerían un alivio a las casi 5.000 muertes por año que hay en el país.

Esas conductas pasan por:

• Utilizar casco si el medio de movilidad es una motocicleta

• No conducir si se consumió bebidas alcohólicas o drogas

• Parar al costado del camino para hablar por el celular

• Utilizar el cinturón de seguridad tanto en ciudad como en ruta.

Esta fecha recuerda el día en que cambió el sentido de circulación de vehículos en nuestro país, en el año 1945, cuando se pasó de manejar por la izquierda, al igual que Inglaterra, a hacerlo por la derecha, como en la mayoría de los países.

