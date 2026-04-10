Visita de estudiantes de la Secundaria 9 al Museo Mulazzi

10 abril, 2026 53

Los alumnos de 2° año de la Escuela de Educación Secundaria N°9, acompañados por sus docentes, visitaron y recorrieron la muestra “Mil veces buenas noches” de la artista local, Mariana Fernunson, expuesta en la Sala Mayor del Museo Mulazzi, quien también se hizo presente en la actividad.

La autora de las obras conversó con los estudiantes sobre las técnicas utilizadas, qué la inspiró al momento de realizarlas; entre otros temas.

“El encuentro fue enriquecedor; me generó felicidad ver cómo los chicos estaban interesados en la muestra.”, señaló Fernunson.

Cabe destacar que, la muestra estará disponible hasta el lunes 13, en los horarios habituales del museo.

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