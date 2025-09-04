Visita de Maximiliano Suescun y Esteban Santoro a San Cayetano

El jueves San Cayetano recibió la visita de Maximiliano Suescun, intendente de Rauch, presidente del Foro de Intendentes Radicales y primer candidato a senador por la quinta sección electoral de Somos, quien estuvo acompañado por Esteban Santoro, intendente de General Madariaga.

Durante la jornada, los jefes comunales, junto a funcionarios municipales, recorrieron el Hospital Municipal, visitando el Centro de Diagnóstico por Imágenes, el nuevo equipo de Rayos X y el tomógrafo recientemente adquirido. También compartieron una recorrida por el Espacio Cultural Municipal, acompañados por Alejandra Santos, primera candidata a concejal por la Lista de la Gestión.

Ya por la tarde, ambos intendentes se reunieron con afiliados y simpatizantes en un Comité Radical colmado de militancia, donde destacaron la transformación de San Cayetano en los últimos años. Señalaron el contraste entre la realidad previa a la llegada de Miguel Gargaglione y el gran cambio logrado a partir de su gestión, resaltando el valor de una política honesta, transparente y cercana, que trabaja para mejorar la vida de los vecinos.

En ese marco, tanto Suescun como Santoro expresaron su pleno respaldo a los candidatos de la Lista de la Gestión, destacando el compromiso de dar continuidad a un proyecto político que ha demostrado resultados concretos.

La visita contó con la presencia del presidente de la Unión Cívica Radical local, Juan Altamira, el intendente interino Alejo Christiansen, la Secretaria de Gobierno y Hacienda Melisa Eriksen y la candidata a concejal Alejandra Santos, quienes recibieron y acompañaron a los dirigentes seccionales.

