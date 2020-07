Visita del diputado Pablo Garate a Cereal Coop

16 julio, 2020 Leido: 7

Este jueves el Diputado Pablo Garate visitó las instalaciones de Cereal Coop (ex Laso), donde se reunió con integrantes de la comisión directiva y el consejo administrativo, quienes le expresaron las acciones futuras a realizar para que la cooperativa pueda volver a producir y a generar ingresos para sus trabajadores.



También le comentaron todo lo que tiene que ver con el concurso de la ex Laso, y los planteos que han realizado, como la presentación de un plan de negocio, para mostrar la sustentabilidad de sus proyectos productivos, de los trabajadores y también para determinar la situación de ellos, que hace más de 23 meses que no cobran sus sueldos, pero siguen cuidando la planta para que las instalaciones se mantengan de la mejor manera posible.

“Creo que es muy importante, seguir acompañando la lucha de los trabajadores tresarroyenses, en este caso los de la ex Laso, ya que hace mucho tiempo vienen trabajando para lograr la conformación de la cooperativa, para mantener sus fuentes de empleo y volver a poner la producción tresarroyense en los primeros planos nacionales. Hoy más que nunca hay que seguir acompañándolos”, sostuvo Garate.

Volver