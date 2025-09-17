Visita y show musical de alumnos del Jardín 901º (videos)

Este miércoles, los estudios de LU 24 vivieron un grato momento cuando recibió la visita de alumnitos y alumnitas de la sala celeste del Jardín 901. Además de los pequeños, estuvieron presentes su profesor de música, directora, preceptora y la seño de la sala.

En el marco de la “creación” de una radio propia en la institución, los alumnos y alumnas crearon sus propios micrófonos, cámaras, computadoras y demás elementos para este juego ficticio que se hace en la institución.

Luego, se llevo a cabo una performance a cargo de su profesor de música con los alumnos donde interpretaron dos canciones previamente practicadas (videos adjuntos al final de la nota).

Para finalizar, los pequeños tomaron el micrófono para dar a conocer sus nombres y pasar un lindo momento en el recinto radial.

