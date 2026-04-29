Visitas de Escuelas a las muestras permanentes del Mulazzi

29 abril, 2026 0

El Museo Municipal José A. Mulazzi, recibe periódicamente la visita de alumnos y docentes de diferentes establecimientos educativos de la ciudad y el distrito, quienes recorren las muestras permanentes de arqueología e historia local. Los estudiantes realizan consultas y anotaciones sobre lo que observaban; las referentes del espacio cultural evacuan sus interrogantes y desarrollan cada una de las temáticas.

Los establecimientos educativos del distrito que deseen realizar una visita guiada al Museo o al Sitio de la Memoria de los Pueblos Originarios, pueden coordinar día y horario, de lunes a viernes en el horario de 7 a 14 horas, al WhatsApp 2983 – 619143; al fijo 434555 o al correo electrónico: [email protected]

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