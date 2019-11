Visitó Tres Arroyos el Director Provincial de Consejos Escolares de Buenos Aires

Ayer lunes, el Consejo Escolar local recibió a su Director Marcelo Di Mario, quien tuvo la oportunidad de recorrer el edificio y charlar con los consejeros escolares y los empleados administrativos presentes.

La visita se dio en el marco de la recorrida que está realizando el funcionario por toda la provincia, en el caso de Tres Arroyos es el Distrito número 126 visitado y recorrido.

Otro de los objetivos fue conversar con los empleados y aprovechar para agradecer por el acompañamiento y el trabajo que realizan a diario para que todas las políticas llevadas a cabo a nivel provincial puedan llegar al territorio.



“Nos parece importante, porque habla de la cercanía que hemos generado desde la gestión estos últimos años, ya con los consejeros nos conocemos por compartir distintas actividades, pero creemos importante, para reivindicarles el trabajo. Estos últimos dos años fueron años de mucho trabajo donde pudimos modernizar cada uno de los Consejos Escolares a través de un proceso de digitalización y despapelización. Hemos digitalizado la solicitud de licencias médicas, el contralor de docentes y auxiliares, hemos digitalizado la documentación con el sistema de gestión electrónica documental, digitalizado las inscripciones de los auxiliares y peones de cocina, las jubilaciones, entre otras”, mencionó el Director Provincial.

Además, cabe aclarar, que acompañado a estos logros también se aplicaron programas como la Red de Escuelas de Aprendizaje, mejorando la enseñanza y el aprendizaje en Lengua y Matemáticas, basado en el aprendizaje por proyectos, hablando del aprendizaje desde el error, del clima áulico escolar. Se generó capacitaciones y postítulos para más de 2000 directores de todos los niveles, también se implementaron las escuelas promotoras que beneficia a las escuelas secundarias. El mismo se aplicó para atacar el índice de no terminalidad de los alumnos.

También Di Mario dijo: “El Consejo Escolar si bien no tiene injerencia en lo pedagógico, es fundamental para garantizar estos programas que se llevaron a cabo estos últimos años, ya que atienden todos los aspectos necesarios como la infraestructura, el servicio alimentario, el transporte escolar, el servicio de limpieza, entre otras cuestiones no menos importantes. Si el Consejo Escolar no estuviera presente en esta organización educativa, difícilmente se podría desarrollar el proceso pedagógico de enseñar y aprender”.

Durante el encuentro estuvieron presentes la Inspectora Jefa Distrital, Andrea Larrieu Lacoste, la Inspectora Jefa Regional, representantes de la Secretaría de Asuntos Docentes y la Secretaria Municipal de Cultura y Educación, Noemí Rivas.

Luego de la charla en la sede del Consejo Local, los funcionarios recorrieron las instalaciones del Jardín de Infantes Nº 906, donde pudieron dialogar con su directora sobre el trabajo que vienen realizando, las intervenciones con fondos provinciales que se invirtieron, como la obra del recambio completo de la cubierta del edificio, la pintura interior de algunas paredes y la próxima obra nueva de la red de gas.