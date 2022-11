Visitó Tres Arroyos Jesús Escobar, candidato a presidente por Libres del Sur

16 noviembre, 2022

Jesús Escobar, candidato a presidente de la Nación por Libres del Sur, visitó Tres Arroyos en el marco de una recorrida por la Sexta Sección electoral que mañana lo llevará a Bahía Blanca. En los estudios de LU 24, aseguró que llegará a la primera magistratura del país “para gobernar para el pueblo y no para los ricos, como han hecho los últimos que han presidido la Argentina como Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. La gente me ha recibido muy bien”.

Escobar advirtió que “la principal preocupación de los argentinos, humildes, de clase media y de todos los sectores, es que no sigan aumentando los precios, no cuántos integrantes tiene la Corte Suprema o si se hacen o no las PASO. Por eso hicimos un proyecto que propone congelar los precios de las tarifas de servicios públicos y de los alimentos por 12 meses, y llegamos a los 2 millones de firmas. Lo presentamos en el Congreso de la Nación, transformándolo en la primera iniciativa popular que se presenta en el país, utilizando el artículo 39 de la Constitución. Y ha tenido su impacto político, ya que por primera vez el Gobierno lanza un congelamiento que a nuestro criterio tiene que ir a 12 meses por lo menos e ir acompañado de una ley de abastecimiento. Una escalada como estas se para, cuando yo sea presidente, con el congelamiento, la ley de abastecimiento y una reunión con las diez empresas formadoras de precios. Y el directorio que no cumpla, va preso”.

“En Tres Arroyos vamos a buscar conformar una propuesta, como en toda la Argentina. Y cada uno de los distritos definirá cuáles serán sus dirigentes. Martín Legarreta es un gran compañero pero serán los tresarroyenses los que tengan la última palabra, nosotros no usamos el dedo”, finalizó, respecto de la representación local de Libres del Sur.

Volver