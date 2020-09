Vivero: queda guardia de cenizas y evalúan indicio sobre “alguien que cortaba leña”

El secretario municipal de Seguridad, Jorge Cordiglia, explicó por LU 24 que “estamos estudiando por medio de cámaras” cómo se pudo haber iniciado el incendio en la Estación Forestal de Claromecó, a la altura del Segundo Salto de pesca, que afectó aproximadamente a unas 300 hectáreas. “Tenemos algún indicio de alguien que estaba cortando leña, lo estamos estudiando”, reveló.



“Si no es por playa, el único acceso que hay es por la entrada al Vivero, ahí hay colocadas cámaras. Estuvimos recorriendo las imágenes desde que amaneció, ya está hecho ese trabajo, y hubo 2/3 personas que salieron con carros con leña; y por playa hasta el lugar que se inició tampoco se puede llegar”, indicó.

El funcionario repasó que cuando todo comenzó, “10:30/11 de la mañana había un viento muy fuerte que llevaba el fuego hacia la costa. Por suerte esta vez no rotó al mediodía, eso hizo que se orientara rumbo al mar y nos diera el tiempo para que llegaran todas las unidades. En una hora y media ya estaba la última, trabajaron arriba de cien bomberos, se utilizaron unas diez motobombas y se contó con la colaboración de la gente”.

“Alrededor de las 16 empezó a calmar el viento y con las topadoras del Ente Vial se hicieron dos cortafuegos. Se va a quedar la guardia de cenizas haciendo el enfriamiento de distintos lugares y hasta este momento no habría mayores inconvenientes que esos cuidados”, confirmó.

Cordiglia resaltó “fuertemente la participación de los bomberos de las localidades, incluso vino una unidad de Oriente. Y quedaron varias más que nos llamaban para ofrecernos sus aportes. Es de destacar la voluntad de ese servidor público y de toda la gente que se arrimaba, ciudadanos comunes que querían darnos una mano pero todo tiene un orden y prolijidad porque a veces por querer ayudar se termina estorbando”.

Finalmente, dijo que la zona afectada “se está recorriendo con equipos autónomos y camionetas equipadas con carros. Queda un pequeño humo”, graficó.

