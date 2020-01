Vivian Pereyra: “las fuertes lluvias arrastraron las lentejas de agua a la desembocadura”

La técnica en acuicultura Vivian Pereyra, habitual colaboradora de Las 24 Horas de la Corvina Negra, se refirió a la lenteja de agua, esta especie acuática de apenas 2,5 a 6 mm de diámetro y que tiene dos estructuras como hojas y una pequeña raíz, y que ha invadido la desembocadura del Arroyo Claromecó haciéndose al mar de manera inédita para esta zona.

“Lo que asombra es que no es típica del mar, es una planta que se ve habitualmente en lagunas, estanques y charcos formando como grandes alfombras. Y se expande mucho porque se reproduce muy rápido”, describió.

Pereyra atribuyó como causa probable de la presencia de esta planta a las fuertes lluvias del 30 de diciembre, que podrían haber arrastrado las masas de lentejas de agua presentes en el arroyo aguas arriba. “No vemos eso inmediatamente porque tienen un recorrido en kilómetros hasta llegar al mar. No fue una inundación pero sí un aumento tan importante del caudal y la velocidad de circulación del agua, que arrastró estas plantas que estaban en los remansos del arroyo”, explicó.

“Esas alfombras verdes suelen verse en estanques y lagunas de climas templados y cálidos, es muy común. Y como viven en aguas estancadas, es que están en los remansos de los arroyos. Son de agua dulce, por lo que en el mar no van a vivir mucho. Y si el mar no las saca, puede pasar que se empiecen a descomponer, vayan al fondo y se transformen en nutrientes. En acuicultura se usan en estanques y acuarios, como alimento de peces y refugio de los recién nacidos, que se ponen debajo de ellas. No tiene, además, ningún efecto perjudicial para las personas y su presencia es típica en lagunas. Quizá puede resultar incómoda pero no más que eso”, aseguró.

Finalmente, Pereyra consideró que el mar “es un gran autodepurador, así que probablemente vaya sacando estas lentejas, o de lo contrario las aprovechará algún pez herbívoro o se convertirán en nutrientes como otras especies”.

