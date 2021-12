Vizzotti anunció que el pase sanitario se implementará desde la próxima semana

3 diciembre, 2021 Leido: 0

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, adelantó que el pase sanitario a eventos masivos para aquellas personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus entrará en vigencia “seguramente la semana próxima”, una vez que se ultimen los detalles de su implementación entre las áreas de Deportes, Turismo, Cultura y las jurisdicciones provinciales.



En visitas a las provincias de Santa Fe y Córdoba, Vizzotti remarcó que la medida procura seguir incentivando la vacunación “para que en el momento en que aumente la circulación viral estemos todos lo más inmunes posible”.

“El pasaporte sanitario lo que busca es que nos cuidemos entre todos, poner en relevancia lo que significa completar los esquemas de vacunación”, dijo y, al analizar la situación actual, señaló que “no hay una resistencia a vacunarse en la mayoría de la sociedad, sino que luego de haber pasado la segunda ola y la percepción de riesgo tan alta, hay algunas personas que no priorizaron vacunarse”.

“Tenemos la franja de edad de entre 18 y 39 años que ha perdido los turnos de la segunda dosis, y eso es seguramente porque perciben que tienen menos riesgo y porque la situación epidemiológica es muy favorable”, agregó. Son al menos 7 millones de personas en el país las que recibieron la primera dosis pero no completaron el esquema, subrayó hoy la funcionaria en una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Salud cordobés, Diego Cardozo.

Vizzotti reiteró que el pase sanitario se utilizará para eventos masivos y que se está definiendo con la secretaría de Innovación a nivel nacional “la mejor forma de aplicarlo, sea a través de la aplicación Cuidar o de otra herramienta”.

“Es importante que el sector privado sepa que esto (el pase sanitario) es además una oportunidad para proteger su negocio, su actividad, ahora y a futuro, teniendo en cuenta lo que estamos viendo que pasa en el Hemisferio Norte”, dijo la ministra. Y agregó: “El pasaporte contempla las recomendaciones nacionales, independientemente de tener COVID-19 o no. La inmunidad natural no es de por vida, las recomendaciones nacionales definen el pasaporte”.

“Argentina está diciendo todo el tiempo que la pandemia no pasó. Tenemos las herramientas para minimizar la situación, pero esta variante (Ómicron) lo que hace es confirmar lo que pensábamos. Tenemos que estar atentos”, concluyó la titular de la cartera sanitaria sobre la nueva cepa del coronavirus.

Vizzotti viajó a Córdoba para participar del Congreso de Infectología. Ayer, en tanto, había estado en Santa Fe, donde visitó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni, que cumplió 60 años. Allí encabezó una conferencia de prensa junto a su par provincial, Sonia Martorano, quien por su parte indicó que el pase sanitario “no tiene nada de restrictivo”, sino que es “habilitante”. “Hoy tenemos 100% de aforo, canchas, recitales, y la manera de tener todo esto es el pase sanitario”, evaluó la funcionaria provincial.

A principios de esta semana, Vizzotti aclaró que la aplicación del pase sanitario “no incluye en esta etapa ni el ámbito escolar, ni el ámbito laboral ni el transporte público. En esos lugares, se deben mantener los protocolos de cuidado, testeo y manejo de casos ya vigentes. Las recomendaciones se evaluarán en forma permanente y son dinámicas”.

Aquella explicación llegó para aclarar las dudas que se generaron luego de que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijera que se avanzaba en la implementación de un pase sanitario mucho mas estricto de lo que se había anunciado originalmente: “Hablamos de toda situación de lugares cerrados, que es transporte público, trabajo, etcétera, etcétera”.

Ese anuncio del funcionario bonaerense sorprendió porque, apenas un día antes, la propia Vizzotti había dado detalles del alcance del pase sanitario: “Va a estar en la app Cuidar, es algo que tiene cierta complejidad, pero en el Consejo Federal de Salud hubo acuerdo en que este es el momento de implementar esta nueva estrategia”.

Volver