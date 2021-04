Vizzotti pidió postergar todas las actividades posibles: “Estamos en un momento crítico”

14 abril, 2021 Leido: 99

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió este miércoles que el país se encuentra en un “momento crítico” por el avance de la segunda ola de coronavirus, dijo que el sistema de salud está “en tensión” y llamó a la ciudadanía a evitar todo tipo de actividad que “no sea prioritaria”.

“Es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia. Estamos en un momento crítico”, expresó la funcionaria en una rueda de prensa brindada esta mañana en Casa de Gobierno.

En ese marco, la ministra señaló que el último decreto dictado por el Gobierno nacional con restricciones a la circulación “le da la potestad a gobernadores de ampliar y ajustar las medidas” restrictivas para mitigar los efectos de la segunda ola de coronavirus en el país.

“La eficacia de las medidas dependen de la implementación y la fiscalización en las distintas jurisdicciones, así como los controles”, indicó Vizzotti.

“Estamos en un momento crítico no sólo desde lo sanitario, sino también desde lo social y emocional. La situación es delicada y el sistema de salud está en tensión, sobre todo las camas de terapia intensiva”, advirtió la funcionaria en un dramático llamado a la sociedad.

Sobre las últimas restricciones impuestas, vigentes desde el viernes pasado, afirmó que es necesario esperar “unos días más” para “analizar el impacto de las medidas”, con lo que descartó un anuncio inminente de nuevas medidas restrictivas.

“Hay consenso absoluto en esperar unos días más. Se está evaluando permanentemente, hora a hora, y en forma consensuada vamos a definir si hace falta alguna medida más para fortalecer las ya implementadas”, aseveró.

En tanto, la ministra hizo una apelación a la ciudadanía para “evitar toda actividad que no sea prioritaria” al afirmar: “Solo salgamos a trabajar, a llevar los chicos al colegio y hacer actividades indispensables. Les pedimos postergar todo lo que se pueda”.

En relación a la posible llegada de vacunas dijo que tiene “expectativa de poder recibir pronto” un nuevo embarque que se sume a las 7,3 millones de dosis que ya recibió Argentina.

“Estamos esperando lo antes posible tener alguna información. Apenas tengamos la confirmación, lo vamos a comunicar”, finalizó.

