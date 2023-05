Vóley: Continúa la actividad en el Polideportivo

19 mayo, 2023

Este viernes seguirá la actividad del vóley en las tres canchas del Polideportivo. Será el turno de las inferiores con la Liga de Desarrollo. Jugará el Femenino U18, descansando el masculino.

En la categoría inferior, sub-14 es la más dotada con cuatro partidos, en la cancha 1 se enfrentan CEF N° 4 vs. CEF N° 38 (Chaves) desde las 18.30 y en simultáneo en cancha 3 juegan Boca vs. CEF N° 38. A las 20.30 habrá otros dos partidos: Costa Sud vs. CEF N°38 en cancha 1 y Tres Arroyos vs. CEF N°38 en cancha 3.

El sub-16 tendrá sus tres encuentros en la cancha 2, Tres Arroyos se enfrenta a Boca a las 18.30, CEF Nº4 vs. CEF Nº38 a las 19.30 y Costa Sud vs. CEF N°38 a las 20.30.

Por último, la categoría superior, sub-18, con dos cotejos: en cancha 1 desde las 20.30, CEF N°4 vs. Costa Sud y a la misma hora en cancha 3 Tres Arroyos Vóley vs. Boca.

Primeras

El sábado las primeras divisiones de la Liga Municipal de Vóley contarán con la disputa de su tercera fecha en el Polideportivo Municipal.

El masculino se volcará en la cancha 1 con tres partidos: Boca vs. Dorrego a las 15, Costa Sud B vs. Dorrego a las 16 y Costa Sud A vs. Municipalidad a las 17.

El femenino A tendrá como escenario la cancha 2, con Tres Arroyos Vóley vs. Villa del Parque de Necochea a las 16, La Güemes de Punta Alta vs. Villa del Parque a las 17 y La Güemes vs. Costa Sud a las 18.

En tanto, el femenino B, contará con una nutrida actividad de cuatro partidos. A las 15 en cancha 2 CEF N°38 vs. Costa Sud y en simultáneo en cancha 3 CEF N°153 de Dorrego vs. CEF N°4, los demás partidos serán en la tercer cancha, CEF N°153 vs. Tres Arroyos Vóley a las 16, CEF N°38 vs. CEF N°153 a las 17 y CEF N°138 vs. Boca a las 18.

Volver