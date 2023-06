Vóley: Culminó la fase regular en la Liga local

12 junio, 2023

Este fin de semana concluyó la fase regular de la Liga local de Vóley de Primera en el Polideportivo. Ahora se vienen los Play Off para el 24 de este mes donde luego de las semis se conocerán a los campeones.

Estos fueron los resultados:

Las Primeras tuvieron su cierre con el partido del Masculino A entre Costa Sud A y Costa Sud B, el cual se dio para el equipo A por 2 a 0. De esta forma quedó conformado: Costa Sud A 12 puntos; Boca 8, Municipalidad 7, Dorrego 3 y Costa Sud B 0. Los play-offs quedaron conformados en semis (1) Costa Sud A vs. (4) Dorrego y (2) Boca vs. (3) Municipalidad.

El Femenino A contó con definiciones, ante la no presentación de Villa del Parque se le dio sus cotejos por perdidos por 0-2 (0-25 y 0-25) ante Costa Sud y La Güemes de Punta Alta; Los partidos disputados en el Micro estadio de Costa Sud fueron: Costa Sud 0-2 Tres Arroyos y Tres Arroyos 0-2 La Güemes. De esta forma las posiciones quedaron conformadas: La Güemes 18 puntos; Tres Arroyos 10; Villa del Parque 4 y Costa Sud 4. Las semifinales quedaron conformadas (1) La Güemes vs. (4) Costa Sud y (2) Tres Arroyos vs. (3) Villa del Parque.

El Femenino B tuvo dos partidos, CEF Nº38 de Chaves 2-0 Tres Arroyos y CEF Nº4 0-2 CEF Nº38. Las posiciones quedaron: CEF Nº38 15 puntos, CEF Nº4 12; Costa Sud 9; Boca 5; Tres Arroyos 4 y CEF Nº153 3. Por lo tanto, las semifinales quedaron conformadas, (1) CEF Nº38 vs. (4) Boca y (2) CEF Nº4 vs. (3) Costa Sud.

Inferiores

La Liga Desarrollo se encuentra cerca de su punto culminante en los play-offs, si bien el pasado viernes se disputó la última fecha, restan jugar tres partidos para definir los cruces.

En el sub-18 masculino, CEFN°4 (1) le ganó al CEF N°4 (2) por 2 a 0, mientras que Costa Sud Amarillo venció 2 a 0 a Costa Sud Verde. El partido de sub-18 femenino fue para el CEF N°4 por 2 a 1 ante Tres Arroyos.

En el sub-16 femenino los resultados fueron: CEF N°4 0-2 Costa Sud Verde, Boca 0-2 CEF N°38 y Boca 2-0 Costa Sud Amarillo. Mientras los cotejos de sub-14 fueron Tres Arroyos 2-1 Costa Sud y CEF N°4 1-2 Boca.

Los partidos a disputar son: en sub-18 masculino, CEF N°38 (F) vs. CEF N°38 (H); en sub-16 femenino Costa Sud Verde vs. Costa Sud Amarillo y en sub-14 CEF N°38 (X) vs. CEF N°38 (Z).

