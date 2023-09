Vóley: Dulce Rolón a los 11 años debutó en la Primera local de Boca

21 septiembre, 2023

La niña de 11 años Dulce Rolón tuvo su debut en la Primera local de Vóley en el equipo de Boca que dirige Irene Tiemersma. Dulce lo contó en LU24:

“Me puse muy feliz, fue emocionante pero también estuve nerviosa. Jugué en el puesto de Central, yo defiendo o ataco rematando. Mi particularidad es que soy ligera y me muevo bien en la cancha y salto mucho. Juego en mi categoría Sub 14 y Sub 16 y Sub 18. Ahora lo hice en Primera. Mis compañeras de la Primera me felicitaban y se ponían contentas conmigo”, dijo.

“Mi técnica es Irene Tiemersma, es muy exigente, es muy buena entrenadora…me ayudó a mejorar. Creo que seguiré en primera, me hace tomar más confianza en mis categorías. Yo jugué Mini Vóley a los 10 años y este año empecé con las categorías. También jugué al hockey y al final me quedé con el Vóley. Mi sueño es llegar a la selección sería un montón eso”, finalizó.

