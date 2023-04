Voley: el 15 empieza la Liga Municipal

El próximo sábado comenzará la Liga Municipal de Voley en el Polideportivo Municipal, con equipos de la ciudad y de la zona. Se jugará los sábados en Primera,y los viernes lo hará la Liga de Desarrollo en inferiores.

En Primera División jugarán Municipalidad, Costa sud A y Costa sud B, Dorrego y Rivadavia (Tandil).

Femenino A: Tres Arroyos Vóley, Costa Sud, Villa del Parque (Necochea) y La Güemes (Punta Alta).

Femenino B: Tres Arroyos Voley, CEF 4, Boca y Costa Sud.

El masculino iniciará a las 15:00 hasta Las 17:00. El femenino A y B iniciará a las 16:00.

Liga de Desarrollo: Jugarán las inferiores el día viernes 14 con estas categorías: Sub 18: Masculino y femenino y Sub 16 y Sub 14 en Femenino.

En Sub 18 Masculino estarán CEF 4, Costa Sud verde, CEF 38, CEF 4 y Costa Sud Amarillo.

En Sub 18 Femenino: CEF 4, Boca, Tres Arroyos Vóley y Costa Sud.

En Sub 14: Tres Arroyos Vóley, CEF 4, Boca, Costa Sud CEF 38 (Chaves) con dos equipos.

En Sub 16: Tres Arroyos Vóley, CEF 4, Boca, Costa Sud verde y Costa Sud Amarillo y CEF 38 (Chaves).

