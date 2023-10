Vóley: El fin de semana habrá Grand Prix B y Liga de Desarrollo

5 octubre, 2023

Este fin de semana, el vóley tendrá actividad con la séptima jornada de inferiores el viernes y la segunda fecha del Grand Prix de Primera B el sábado, con partidos en las tres canchas del Polideportivo Municipal.

Inferiores

La Liga de Desarrollo tendrá su fecha 7, con la disputa de partidos en todas las categorías, este viernes, desde las 18 hasta las 21.

En Sub-14 femenino se jugarán dos partidos: en cancha 3, a las 18, se medirán Costa Sud Verde vs. Boca Azul y, a las 20, en la misma cancha Tres Arroyos vs. CEF N°4.

En Sub-16 femenino, se disputarán dos cotejos en cancha 2: a las 18, Boca Azul vs. CEF N°4 y, a las 19, Costa Sud Verde vs. Tres Arroyos.

En tanto, en las categorías superiores, la Desarrollo Sub-18 contará con un amplio cronograma en femenino y masculino. Los varones tendrán dos duelos en cancha 3: a las 19, el CEF N°38 de Chaves vs. CEF N°4 2 y, a las 20, CEF N°38 vs. Costa Sud Amarillo.

El femenino tendrá cuatro partidos en cancha 1: a las 18, CEF N°38 1 de Chaves vs. Tres Arroyos; a las 19 CEF N°38 1 vs. Boca; a las 20 CEF N°38 2 vs. Costa Sud y a las 21 CEF N°38 2 vs. CEF N°4.

Primera B

El Grand Prix de Primera B tendrá su segunda jornada este sábado en el Polideportivo desde las 14 hasta las 18. Es importante recordar que se determina el puntaje general del torneo según el orden en que finalizan en la fecha para dar un puntaje acumulativo: el 1° suma 10 puntos, el 2° 8; el 3° 6, el 4° 4, el 5° 2 y el 6° 1.

El Masculino B tendrá la mayoría de sus partidos en cancha 3: a las 14 Boca vs. Costa Sud; a las 15 CEF N°153 de Dorrego vs. Claromecó; a las 16 Claromecó vs. Costa Sud; a las 17 CEF N°153 vs. Boca; y a las 18 CEF N°153 vs. Costa Sud; en simultaneo al último turno (18hs) en cancha 2 jugarán Claromecó vs. Boca. El ganador del primer Prix B fue el CEF N°153.

En el caso del femenino B, la forma de disputa es distinta ya que cuenta con dos grupos. En el “A” se encuentran CEF N°153 de Dorrego, Tres Arroyos Negro y Costa Sud; mientras en el “B” están Claromecó, Tres Arroyos Rojo y CEF N°4.

El Grupo A jugará en cancha 2: a las 14, Tres Arroyos Negro vs. Costa Sud; a las 15 CEF N°153 vs. Tres Arroyos Negro y a las 16 CEF N°153 vs. Costa Sud. Mientras el Grupo B se llevará a cabo en cancha 1: a las 14, Tres Arroyos Rojo vs. CEF N°4, Claromecó vs. CEF N°4 y Claromecó vs. Tres Arroyos Rojo.

