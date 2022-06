Vóley: en Tres Arroyos, Leandro Maly habló con LU 24

25 junio, 2022

El tresarroyense Leandro Maly, ex capitán de la Selección Argentina de la Generación Dorada, está en la ciudad para premiar a los campeones de la Asociación del Centro de Vóley, que se juega en el Polideportivo local. En la jornada de este sábado, habló con LU 24:

“Agradecido por el recibimiento y por la organización. Tres Arroyos siempre es especial para mí, soy nacido en esta ciudad, es lindo estar otra vez acá. El balance es positivo, tenemos una gran cantidad de jugadores y jugadoras que se han sumado a esta fecha, terminando la primera jornada doble esperando a los vencedores”, dijo.

Con respecto a la Asociación del Centro se refirió: “Hemos logrado generar un movimiento importante en el Vóley de la Región, nos queda mucho por hacer y aprender, vamos por buen camino, el compromiso de los equipos es incondicional y eso nos obliga a crecer”, añadió.

Recordó su paso por la Selección Argentina en la Etapa Dorada y contó que “estando dentro del equipo uno no toma dimensión. Hay buenos recuerdos, experiencias y tratamos de llevarlo a la vida civil. Este deporte te abre muchas puertas. Ese honor de haber jugado con la celeste y blanca generó historias que se llevan a la vida diaria“, resaltó.

Sobre la Selección Actual expresó que “la veo bien, está con un cambio generacional, con una juventud muy poderosa, uno viéndola disfruta del vóley ya que los pibes juegan muy bien. Eso es muy bueno para este movimiento con los chicos que hoy están acá”.

Para concluir, sostuvo: “De Tres Arroyos recuerdo siempre los parientes. Tengo algunos que están, otros que se fueron, yo partí de chico de acá y mi contacto fue temporal con visitas a familiares y este fin de semana no he podido contactarme, pero, no va faltar oportunidad”.

Culminó la charla y agradeció el aporte de la Radio para cubrir este deporte y difundirlo.

