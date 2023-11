Vóley: Hoy vuelve la actividad al Polideportivo

3 noviembre, 2023

Este viernes se jugará la 9ª fecha de la Liga de Desarrollo en las 3 canchas del Polideportivo.

Sub-14 femenino contará con tres partidos en la cancha 2, a las 18 Costa Sud Amarillo vs. CEF Nº4; a las 19 Dorrego vs. Boca Amarillo y a las 20 Dorrego vs. Tres Arroyos.

El Sub-18 masculino contará con dos cotejos en la cancha 3, a las 19 CEF Nº38 de Chaves vs. Costa Sud Amarillo y a las 20 el CEF Nº38 vs. CEF Nº4 (2).

En tanto al Sub-18 femenino tendrá una extensa programación, en cancha 1 a las 18 CEF Nº38 (2) vs. Boca, a las 19 CEF Nº38 (2) vs. Tres Arroyos, a las 20 CEF Nº38 (1) vs. Costa Sud y a las 21 CEF Nº38 (1) vs. CEF Nº4. Mientras en cancha 3 completan la categoría a las 18 Dorrego vs. CEF Nº38 (1) y a las 21 Dorrego vs. CEF Nº38 (2).

Recordamos que el CEF Nº38 es puntero en todas las categorías a excepción del Sub-18 femenino en donde lidera Costa Sud.

