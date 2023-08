Vóley: La Liga de Desarrollo abre la segunda etapa del año

10 agosto, 2023

Este viernes en el Polideportivo, la Liga de Desarrollo de Vóley comenzará a jugar la segunda etapa del año en divisiones formativas.

La competencia está programada para jugarse los viernes, con tres categorías femeninas Sub-14, Sub-16 y Sub-18, además de Sub 18 en masculino.

El Sub-14 femenino tendrá acción con tres partidos: CEF N°38 de Chaves vs. Tres Arroyos Vóley a las 18 en cancha 1; en simultáneo en cancha 3 jugarán Costa Sud vs. Boca Amarillo y cerrarán CEF N°38 vs. Boca Azul, a las 19, en cancha 1.

En Sub-16 femenino se jugará en cancha 2 con tres cotejos: Costa Sud vs. Boca (1) a las 18, CEF N°38 vs. Costa Sud Amarillo a las 19 y CEF N°38 vs. Tres Arroyos Vóley a las 20.

El femenino Sub-18 tendrá un solo duelo, a las 19 en cancha 3, con Costa Sud vs. Tres Arroyos.

Los partidos del Sub-18 masculino de la primera jornada se disputarán en la semana, al ser enfrentamientos entre equipos del mismo club: Costa Sud Amarillo vs. Costa Sud Verde y CEF N°4 (1) vs. CEF N°4 (2).

Primera División

En relación a la Liga Municipal de Vóley de Primera División, está próxima su organización para que inicie en el mes de septiembre, con formato de Grand Prix.

