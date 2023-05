Vóley: Primera y Desarrollo tendrán su segunda fecha este fin de semana

5 mayo, 2023

Este fin de semana se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal una nueva fecha de la Liga Municipal de Vóley, tanto en su edición Desarrollo para las inferiores, como en las Primeras Divisiones, con las tres canchas del estadio municipal.

Inferiores

Por su parte, este viernes el Polideportivo abre sus puertas a las 18 para recibir a las inferiores. La categoría con más compromisos es la de menor edad, Sub-14 Femenino, que tendrá en cancha 3 Costa Sud vs. CEF Nº 38 Z (Chaves) a las 18 y CEF Nº4 vs. CEF Nº 38 Z (Chaves) a las 19; en tanto en la cancha 1 jugarán a las 19, Boca vs. CEF Nº 38 X (Chaves) y a las 20 Tres Arroyos Vóley vs. CEF Nº 38 X (Chaves).

El Sub-16 Femenino tendrá acción en la cancha 2 desde las 18 con Tres Arroyos Vóley vs. CEF Nº 38 (Chaves), a las 19 en el mismo sector, Costa Sud Verde vs. CEF Nº 38 (Chaves) y cierran la fecha a las 20 en la cancha 3, CEF Nº 4 vs. Boca.

En la categoría superior de la Liga Desarrollo, Sub-18 masculino tendrá acción en dos canchas, en las 1 a las 18 horas, CEF Nº 4 (2) vs. Costa Sud Verde y a las 20 en la cancha 2 cierran la fecha CEF Nº 4 (1) vs. Costa Sud Amarillo.

Primeras

El sábado tendrá una tarde repleta de vóley de alto rendimiento, con las divisiones mayores de la Liga Municipal.

El masculino tendrá dos cotejos en la cancha 1, desde las 16 Costa Sud A se mide con Boca, en el marco del clásico de clubes de la ciudad, mientras a las 17 jugarán Municipalidad vs. Costa Sud B. En tanto, al Femenino A, se disputará en la cancha 2, a las 15 Tres Arroyos Vóley vs. Costa Sud, a las 16 La Güemes de Punta Alta vs. Costa Sud y cierran Tres Arroyos Vóley vs. La Güemes.

Finalmente, el Femenino B, contará con cuatro partidos, en cancha 1 a las 15 Tres Arroyos Vóley vs. Boca, para luego pasar a la cancha 3 con el resto de los cotejos: a las 15 CEF Nº 4 vs. Costa Sud, a las 16 Tres Arroyos vs. CEF Nº 4 y a las 17 Boca vs. Costa Sud.

